Германия

Похоже, дни испанца в Мюнхене подходят к концу.

Руководство Баварии смирилось с вероятной потерей полузащитника Тиаго Алькантары и готово продать игрока в межсезонье за 30 миллионов евро, сообщает Bild.

По данным источника, мюнхенцы окончательно решили продать футболиста после того, как любые переговоры о продлении соглашения потерпели фиаско.

Отмечается, что главным претендентом на испанского хавбека остается Ливерпуль, хотя СМИ утверждают, что клуб еще не получал предложений от "красных".

В текущем сезоне испанский хавбек провел в футболке мюнхенского гранда 35 поединков во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал два ассиста.