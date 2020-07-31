Германия

Мюнхенцы не намерены расставаться с игроком.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с продлением контракта защитника Давида Алабы.

"Прежде всего, я должен сказать о Давиде, что у него был отличный сезон. Было необходимо, чтобы он играл на позиции центрального защитника, потому что у нас было несколько травм".

"У нас в течение некоторого времени не было "вождя" в обороне, который действительно берет в свои руки узды и задает тон и просто выступает в качестве главы оборонительных редутов — он сделал это".

"Я оптимистичен, что в конце дня мы найдем решение, благодаря которому Давид здесь закончит карьеру. Я всегда говорил, что для меня Алаба на самом деле что-то вроде Франца Беккенбауэра. Он первый игрок, который снова будет играть на таком уровне, как Франц в свое время", — сказал Румменигге Sky Germany.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы не согласились с требованиями по зарплате, которые выдвинул игрок.