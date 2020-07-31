Французский защитник связал себя с клубом на два дополнительных сезона.
Дайот Упамекано, Getty Images
31 июля 2020, 13:36
Центральный защитник Дайот Упамекано продлил контракт с Лейпцигом до 2023 года, сообщил официальный сайт клуба.
Упамекано перешел в Лейпциг в январе 2017 года из Зальцбурга и быстро стал основным игроком в немецкой команде. На счету 21-летнего француза 111 матчей и 3 гола за "красных быков" во всех турнирах.
Нынешний сезон для Дайот еще не окончен: Лейпцигу предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Победитель пары выйдет на триумфатора дуэли Аталанта – ПСЖ.
Интерес к Дайоту приписывали множеству европейских клубов, среди которых Арсенал, мадридский Реал, Бавария, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед и Милан.