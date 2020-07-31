Германия

Французский защитник связал себя с клубом на два дополнительных сезона.

Центральный защитник Дайот Упамекано продлил контракт с Лейпцигом до 2023 года, сообщил официальный сайт клуба.

Упамекано перешел в Лейпциг в январе 2017 года из Зальцбурга и быстро стал основным игроком в немецкой команде. На счету 21-летнего француза 111 матчей и 3 гола за "красных быков" во всех турнирах.

Нынешний сезон для Дайот еще не окончен: Лейпцигу предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского Атлетико. Победитель пары выйдет на триумфатора дуэли Аталанта – ПСЖ.

Интерес к Дайоту приписывали множеству европейских клубов, среди которых Арсенал, мадридский Реал, Бавария, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед и Милан.