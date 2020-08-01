Германия

Опытный менеджер остался без работы.

Глава отдела спорта и развития концерна Ред Булл Ральф Рангник покинул свой пост по обоюдному согласию сторон.

Напомним, немецкий специалист долгое время вел переговоры с Миланом, но диалог завершился ничем, а "россонери" продлили контракт со Стефано Пьоли.

"Для меня было большой честью внести свой вклад в развитие проекта, и я горжусь этим. Я желаю Ред Булл всего наилучшего в будущем", — написал Рангник.

Отмечается, что должность Рангника в Ред Булл займет нынешний спортивный директор Лейпцига Оливер Митцлафф.