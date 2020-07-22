Италия

Стороны приняли совместное решение, что немецкий специалист не возглавит клуб.

В следующем сезоне тренировать Милан будет Стефано Пьоли и дальше, как сообщалось ранее. 54-летний специалист заключил новую сделку – до лета 2022 года.

Консультант Рангника Марк Косик рассказал, почему его клиент не будет тренировать "россонери".

"Рангник и Милан сошлись на том, что сейчас не время начинать сотрудничество. У сторон нет стимула для совместной работы. Из-за этого, а также принимая во внимание успехи Пиоли, было решено, что Рангник не будет работать в Милане", — приводит слова Марка Football Italia.

Отметим, что Рангник и Милан вели переговоры с прошлого года, а 62-летний специалист усиленно изучал итальянский язык.