Центрбек присоединился к берлинскому клубу.
Робин Кнохе, fc-union-berlin.de
05 августа 2020, 08:57
Защитник Вольфсбурга Робин Кнохе перешел в Унион Берлин, сообщает официальный сайт клуба.
Детали соглашения немецкого центрбека с "железными" остаются неизвестными. К новому клубу 28-летний игрок присоединился на правах свободного агента.
Кнохе является воспитанником Вольфсбурга и выступал в первой команде с 2011 года. В завершившемся сезоне защитник провел 31 поединок в футболке "волков", отличившись двумя голами.
Ранее сообщалось, что Унион Берлин объявил о подписании полузащитника Йокогамы Кейта Эндо.