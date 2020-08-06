Германия

"Музыканты" нацелились на молодого вингера.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Тахит Чонг попал в сферу интересов Вердера, сообщает издание Bild.

"Музыканты" намерены укрепить состав в летнее межсезонье и хотят подписать нидерландского вингера. "Зелено-белые" попытаются договориться с английским клубом об аренде молодого футболиста.

Ранее сообщалось, что Чонг продлил контракт с МЮ до лета 2022.

В этом сезоне 20-летний игрок провел 22 поединка в футболке "красных дьяволов", отличившись семью голами и восемью ассистами.