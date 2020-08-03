Англия

Английский вингер может перебраться в стан "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед и Боруссия Д существенно продвинулись в переговорах по Джейдону Санчо, сообщает Фабрицио Романо.

Журналист утверждает, что манкунинцы хотят приобрести вингера в рассрочку и с прописанными бонусами. На данный момент соглашение не достигнуто, но переговоры продолжаются.

Условия личного соглашения с Санчо никогда не были проблемой — контракт с игроком будет подписан до лета 2025 года.

В завершившемся сезоне в Бундеслиге Джейдон отыграл 32 игры, отметившись 17 голами и 16 результативными передачами.

Напомним, что дормтундцы планируют заменить англичанина Мемфисом Депаем.