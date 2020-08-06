Германия

Голкипер продолжит карьеру в элитном дивизионе.

Вратарь Карлсруэ Беньямин Упхофф стал игроком Фрайбурга, сообщил официальный сайт клуба. 26-летний голкипер поборется за место в основе с Марком Флеккеном и Никласом Тиде.

Беньямин присоединился к Карлсруэ (именно в этом клубе начинал карьеру Оливер Кан) в 2017 году. Он помог команде выйти во вторую Бундеслигу в 2019, а затем сыграл ключевую роль в том, что клуб не вылетел обратно в третий дивизион.

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Подробности сделки и длительность контракта Упхоффа не разглашаются.

Фрайбург по итогам сезона-2019/20 комфортно финишировал в середине турнирной таблицы, заняв восьмое место.