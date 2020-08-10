Джейдон Санчо, getty images
10 августа 2020, 23:19
Манчестер Юнайтед не намерен сдаваться в гонке за крайнего полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо, утверждает Goal.
Напомним, спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк объявил, что никому не удастся осуществить трансфер вингера этим летом, а сам игрок переподписал контракт до 2023 года.
По данным источника, Юнайтед намерен и дальше настаивать на переговорах о покупке английского футболиста, так как Санчо остается главной целью "манкунианцев".
Ранее сообщалось, что англичане готовы переключить свое внимание на хавбека Фиорентины Федерико Кьезу.