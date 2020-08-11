Лейпциг не станет выкупать контракт Шика

"Быки" не намерены платить за чеха.
Патрик Шик, getty images
11 августа 2020, 15:40
Руководство Лейпцига отказалось от идеи приобрести нападающего Ромы Патрика Шика, который год провел в аренде в команде, на постоянной основе, сообщает Bild.
По данным источника, "быки" могли активировать опцию выкупа в размере 29 миллионов евро, но не стали платить такие деньги за чешского игрока.
В сезоне Шик провел 22 поединка в футболке Лейпцига, отличившись девятью голами и тремя ассистами.
Отмечается, что и Рома нацелена продать нападающего. Сообщалось, что на него всерьез претендует леверкузенский Байер.