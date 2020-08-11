football.ua
  • Тесты
  • Правила жизни
  • euro-2020
  • Фан-сектор
  • Битва редакций
  • Украина
  • Англия
  • Германия
  • Испания
  • Италия
  • Нидерланды
  • Португалия
  • Турция
  • Франция
  • Другое
  • Лига чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига наций
  • Чтиво

  • Германия

    11 августа 2020, 15:40

    Лейпциг не станет выкупать контракт Шика

    "Быки" не намерены платить за чеха.

    Патрик Шик, getty images
    Патрик Шик, getty images 11 августа 2020, 15:40

    Руководство Лейпцига отказалось от идеи приобрести нападающего Ромы Патрика Шика, который год провел в аренде в команде, на постоянной основе, сообщает Bild.

    По данным источника, "быки" могли активировать опцию выкупа в размере 29 миллионов евро, но не стали платить такие деньги за чешского игрока.

    В сезоне Шик провел 22 поединка в футболке Лейпцига, отличившись девятью голами и тремя ассистами.

    Отмечается, что и Рома нацелена продать нападающего. Сообщалось, что на него всерьез претендует леверкузенский Байер.

    Люди

    Патрик Шик

    Команды

    РБ Лейпциг Рома

    Источники

    Bild

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Криштиану Роналду, getty images

    Сергей Шевченко

    11 августа 2020Серия А: сборная лучших игроков сезона-2019/20
    Фото: Football.ua

    Легенды

    09 августа 2020Лучшие в истории Интера: состав редакции vs состав читателей
    Ферран Торрес, твиттер ман сити

    Интервью

    07 августа 2020Ферран Торрес — о требовании отдать ему повязку в Валенсии, "плохом" капитане Парехо и затаившейся обиде
    ФК Базель

    Соперник

    07 августа 2020Базель: знакомство с соперником Шахтера
    Фуэнлабрада - Депортиво, cffuenlabrada.es

    Евгений Музыка

    07 августа 2020"Депортивогейт": кто что требует в испанском скандале
    Икер Касильяс, Getty Images

    Легенда

    05 августа 2020Икер Касильяс: главные моменты в карьере легендарного вратаря

    История

    04 августа 2020История искушения: как Джеррард был в шаге от перехода в Челси
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    04 августа 2020ТОП-10 главных событий чемпионата Италии-2019/20
    АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО, ФК ВЕСТ ХЭМ

    Александр Савельев

    04 августа 2020Ярмоленко: как провел сезон украинец и что делать дальше
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    03 августа 2020От Малиновского до Алексиса Санчеса: кто раскрылся этим летом в Серии А?
    Виктор Осимхен, Getty Images

    Трансферы

    03 августа 2020ТОП-5 трансферов недели: не восьмидесятимилионный Осимхен и другие
    Анте Ребич, Getty Images

    Сергей Шевченко

    02 августа 2020Анте Ребич. Провал, который стал успехом

    Володимир Войтюк

    02 августа 2020Хто не помирає, той не воскресає
    Игроки Удинезе, Getty Images

    Италия

    01 августа 2020Игроки, которые заявили о себе в футболе в составе Удинезе
    игроки Динамо, фото: ФК Динамо Киев

    Алексей Мацкевич

    31 июля 2020Дилемма Луческу: кому дать шанс, а кому на выход из Динамо
    Луїджі Мероні, corrieredicomo.it

    Володимир Войтюк

    31 июля 2020Італійський бітл: солодке, але трагічне життя Луїджі Мероні
    Бруно Фернандеш, getty images

    Сергей Шевченко

    30 июля 2020Недооценённые игроки Серии А. Часть 2: от Наполи до Ювентуса
    Дэвид Джеймс, Getty Images

    Англия

    30 июля 2020Дэвид Джеймс: Мне сложно вспомнить ситуацию, где моя раса повлияла бы на карьеру
    Коллаж, Football.ua

    Итоги

    30 июля 2020Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший главный тренер
    Коллаж: Football.ua

    Александр Савельев

    29 июля 2020АПЛ: сборная сезона-2019/20

    Эмил Карас, YouTube

    Евгений Музыка

    28 июля 2020Карпатский Моуриньо: кто такой Эмил Карас, потенциальный помощник Луческу
    Коллаж, Football.ua

    Итоги

    28 июля 2020Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший нападающий

    Николай Балецкий

    28 июля 2020Игра Луческу: манипуляция или проверка Суркиса?
    коллаж - василий войтюк, football.ua

    Евгений Музыка

    27 июля 2020ТОП-10 игроков, которые скоро станут свободными агентами
    Андрей Ярмоленко (справа), Getty Images

    Англия

    27 июля 2020"Я думал, я единственный, кто не считает Ярмоленко бесполезным", — реакция СМИ и болельщиков на игру украинца против Астон Виллы
    getty images

    Чтиво

    26 июля 2020"Bielsista", уникальное виденье футбола и сумасшедшая приверженность: взгляд на Марсело Бьелсу со стороны
    Коллаж, Football.ua

    Итоги

    25 июля 2020Награды сезона УПЛ-2019/20: лучшие полузащитники
    Жуниньо, Getty Images

    Интервью

    24 июля 2020Жуниньо Пернамбукано: В Бразилии учат думать только о деньгах

    Легенды

    24 июля 2020Лучшие в истории: тренеры Интера
    Мирча Луческу, Getty Images

    Александр Шевченко

    24 июля 2020От Реброва до Луческу: те, кто защищал цвета и Шахтера, и Динамо
    Мирча Луческу, Getty Images

    Тренер Динамо

    23 июля 2020Мирча Луческу в Динамо: "за" и "против"

    Александр Пузик

    23 июля 2020Примера. Лучшие из лучших сезона-2019/2020

    Сергей Шевченко

    22 июля 2020Недооценённые игроки Серии А. Часть 1: от Аталанты до Милана

    Легенды

    22 июля 2020Лучшие в истории: нападающие Интера

    Итоги

    22 июля 2020От Коноплянки до Соля: главные разочарования сезона в УПЛ
    Мартин Преса (Райо), Фернандо Видаль (Депортиво), Пачета (Эльче) и Моисей Исраэль (Нумансия)

    Александр Пузик

    21 июля 2020Сумасшествие в Сегунде: Депор требует увеличить число команд или переиграть тур, еще три клуба грозят Лозанной
    Мораес и Марлос, фото Шахтер

    Алексей Мацкевич

    21 июля 2020Главные события УПЛ сезона 2019/20: Шахтер на другой планете, борьба за медали и VAR
    Коллаж, Football.ua

    Итоги

    21 июля 2020Награды сезона УПЛ-2019/20: лучший вратарь
    Игорь Суркис, фото: ФК Динамо

    Алексей Мацкевич

    20 июля 2020Постоянная рубрика: "Новый тренер для Динамо"
    ФК Заря, facebook.com/FCZoryaLuhansk

    Евгений Музыка

    20 июля 2020Заря: лучше синица в руке, чем синица в небе
    savoirs.rfi.fr

    Володимир Войтюк

    19 июля 2020Ця страшна пандемія покінчить з футболом раз і назавжди
    Коллаж: Василий Войтюк

    Легенды

    19 июля 2020Лучшие в истории: полузащитники Интера
    Getty Images

    Сергей Шевченко

    18 июля 2020Сумеют ли Аталанта с Интером догнать Ювентус? Расклады в борьбе за "скудетто"
    Лионель Месси, Getty Images

    The Athletic

    18 июля 2020Правда или миф: сколько у Месси на самом деле власти в Барселоне?

    Александр Пузик

    17 июля 2020Снова герой Мадрида: титул Зидана на руинах

    Легенды

    16 июля 2020Лучшие в истории: защитники Интера
    Руслан Малиновский, Getty Images

    Италия

    15 июля 2020Малиновский — самый недооцененный игрок в мире: реакция итальянской прессы и фанатов на игру украинца с Брешией

    Легенды

    14 июля 2020Лучшие в истории: вратари Интера
    Роберто Де Дзерби, фото: http://www.sassuolocalcio.it

    Анализ

    14 июля 2020Де Дзерби и его Сассуоло — это эстетика: большой разбор игры "нероверди"
    фото ФК Кадис

    Александр Пузик

    14 июля 2020Кадис вернулся в Примеру: Yellow Submarine, подписание чемпиона Европы и уникальные фанаты
    Володимир Роговський, Олександр Прокопенко, Віталій Старухін, Володимир Курнєв (зліва - направо

    Любомир Кузьмяк

    13 июля 2020"Старухін зависав у повітрі — так міг лише Майкл Джордан": легенда Шахтаря про портрет Брежнєва, донецьку релігію і образу Чорноморця

    лента новостей

    Германия. Новости

    Германия. Бундеслига

    # 11 августа 2020 И О
    1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 0 0
    2 Арминия Арминия 0 0
    3 Аугсбург Аугсбург 0 0
    4 Бавария Бавария 0 0
    5 Байер Байер 0 0
    6 Боруссия Д Боруссия Д 0 0
    7 Боруссия М Боруссия М 0 0
    8 Вердер Вердер 0 0
    9 Вольфсбург Вольфсбург 0 0
    10 Герта Герта 0 0
    11 Кельн Кельн 0 0
    12 Майнц Майнц 0 0
    13 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0 0
    14 Унион Берлин Унион Берлин 0 0
    15 Фрайбург Фрайбург 0 0
    16 Хоффенхайм Хоффенхайм 0 0
    17 Шальке Шальке 0 0
    18 Штутгарт Штутгарт 0 0

    подробная таблица

     
    		 Rambler's Top100