Германия

Похоже, карьера испанца на Альянс Арене подошла к концу.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге заявил, что полузащитник Хави Мартинес намерен сменить клубную прописку.

"Мы знаем, что он хотел бы покинуть клуб, если поступит подходящее предложение".

Мы бы не стали чинить ему препятствий, потому что он всегда был хорошим игроком и надежным, серьезным человеком. Мы всегда будем стараться найти решение, которое подходит игроку", — сказал Румменигге AZ.

Ранее руководство Баварии подтвердило, что команду в трансферное окно также хочет покинуть еще один полузащитник Тиаго Алькантара.