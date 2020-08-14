Германия

30-летний немец продолжит выступать в стане "фармацевтов".

Байер на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Каримом Беллараби.

30-летний немец поставил подпись под новым соглашением с "фармацевтами", которое будет рассчитано до лета 2023 года.

Беллараби выступает за Байер с 2011 года. В сезоне-2019/20 он провел во всех турнирах 39 поединков, в которых забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что другой полузащитник Байера Кай Хаверц может сменить клубную прописку, а вероятным местом продолжения его карьеры называется лондонский Челси.