В клубе подтвердили, что хавбек намерен покинуть команду.
Кай Хаверц, getty images
15 августа 2020, 13:23
Директор Байер Фернандо Карро подтвердил, что полузащитник команды Кай Хавец хочет сменить прописку в текущее трансферное окно.
"Нам всегда было понятно, что после того, как Лига Европы для Байера подойдет к концу, у нас состоится с ним разговор. Кай выразил надежду, что сможет сделать следующий шаг", — цитирует Карро Goal.
Ранее сообщалось, что основным претендентом на немецкого хавбека остается Челси. Отмечалось, что "синие" вновь начали новый раунд переговоров о приобретении игрока.
Также возможность продажи Хаверца подтвердил спортивный директор клуба Руди Феллер, заявив, что Байер не будет делать никаких скидок.