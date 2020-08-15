Германия

В клубе подтвердили, что хавбек намерен покинуть команду.

Директор Байер Фернандо Карро подтвердил, что полузащитник команды Кай Хавец хочет сменить прописку в текущее трансферное окно.

"Нам всегда было понятно, что после того, как Лига Европы для Байера подойдет к концу, у нас состоится с ним разговор. Кай выразил надежду, что сможет сделать следующий шаг", — цитирует Карро Goal.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на немецкого хавбека остается Челси. Отмечалось, что "синие" вновь начали новый раунд переговоров о приобретении игрока.

Также возможность продажи Хаверца подтвердил спортивный директор клуба Руди Феллер, заявив, что Байер не будет делать никаких скидок.