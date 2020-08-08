Германия

Руди Феллер высказался о будущем талантливого полузащитника Байера.

Полузащитника Байера Кая Хаверца в последнее время связывали с возможным уходом в другой клуб, а наиболее вероятным местом продолжения карьеры 21-летнего немца назывался лондонский Челси.

Спортивный директор Байера Руди Феллер рассказал о сложившейся ситуации вокруг Хаверца и заявил, что тот покинет стан "фармацевтов" только на их условиях.

"Собираемся ли мы продавать Хаверца? Нет, учитывая его невероятный талант, очевидно, что он входит в список интересов всех лучших клубов".



"Мы знаем об интересе нескольких команд, особенно Челси, но для нас ситуация довольно проста: у Хаверца двухлетний контракт, и, если кто-то хочет его на наших условиях, мы согласны. В противном же случае он останется в Байере еще на год, чему мы будет очень рады".



"Это будет непросто, но для такого художника, как Хаверц, никакой скидки из-за COVID-19 не будет", — заявил Руди Феллер в интервью Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Кай Хаверц согласовал условия личного контракта с Челси, а его сумма его перехода оценивается в 80 миллионов евро с учетом различных бонусов.