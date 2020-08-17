Полузащитник Интера продолжит карьеру в чемпионате Германии.
ВАЛЕНТИНО ЛАЗАРО, GETTY IMAGES
17 августа 2020, 16:59
Боруссия Менхенгладбах договорилась о переходе Валентино Лазаро, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, 24-летний футболист завтра пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт. Это будет аренда с опцией выкупа.
Первую половину сезона австриец отыграл за Интер, после чего отправился в аренду в Ньюкасл.
В составе Интера он провел шесть матчей в Серии А и отличился одним ассистом, а в Ньюкасле отыграл 13 матчей в АПЛ и забил один гол.