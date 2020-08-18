Француз завершает процесс восстановления.
Бенжамен Павар, Getty Images
18 августа 2020, 10:13
Защитник Бенжамен Павар вернулся к тренировкам Баварии в общей группе перед встречей с Лионом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Павар получил травму лодыжки в конце июля и с тех пор находился в лазарете. В понедельник французский центрбек приступил к тренировкам в общей группе и принял участие в нескольких упражнениях с командой.
В этом сезоне 24-летний игрок провел 46 поединков в футболке "красных", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.
Матч Лион – Бавария в полуфинале Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне в среду, 19 августа.