Германия

Француз завершает процесс восстановления.

Защитник Бенжамен Павар вернулся к тренировкам Баварии в общей группе перед встречей с Лионом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Павар получил травму лодыжки в конце июля и с тех пор находился в лазарете. В понедельник французский центрбек приступил к тренировкам в общей группе и принял участие в нескольких упражнениях с командой.

В этом сезоне 24-летний игрок провел 46 поединков в футболке "красных", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Матч Лион – Бавария в полуфинале Лиги чемпионов состоится в Лиссабоне в среду, 19 августа.