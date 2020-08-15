Бавария готовится вести переговоры с Интером относительно трансфера Перишича на полноценной основе, сообщает Джанлука Ди Марцио. 

Хорват текущий сезон проводит в стане чемпиона Германии на правах арендного соглашения. Стоимость трансфера составит порядка 20 миллионов евро.  

Иван Перишич в этом сезоне провел 33 поединка, забив восемь голов и десять результативных передач.

Напомним, что хорватского полузащитника также претендует Тоттенхэм.