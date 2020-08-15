Хорватский полузащитник может остаться в стане чемпиона Германии.
Иван Перишич, getty images
15 августа 2020, 10:40
Бавария готовится вести переговоры с Интером относительно трансфера Перишича на полноценной основе, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Хорват текущий сезон проводит в стане чемпиона Германии на правах арендного соглашения. Стоимость трансфера составит порядка 20 миллионов евро.
Иван Перишич в этом сезоне провел 33 поединка, забив восемь голов и десять результативных передач.
Напомним, что хорватского полузащитника также претендует Тоттенхэм.