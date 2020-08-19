Германия

Байер не намерен идти на уступки "синим" в финансовом плане.

Челси продолжает попытки подписать полузащитника Кая Хаверца, который в очередной раз попросил Байер отпустить его на Стэмфорд Бридж. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "пенсионеры" по-прежнему ведут переговоры о переходе 21-летнего немца, и разница по сравнению с предложением лондонцев и запрашиваемой суммой составляет 20 миллионов евро.

Тем не менее, Байер не намерен идти на уступки и готов отпустить Хаверца только на своих условиях, которые, по некоторым данным, составляют порядка 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Байер поставил Челси ультиматум: если к 28 августа не удастся договориться о сумме компенсации, то Кай Хаверц никуда не уйдет.