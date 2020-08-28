Германия

Испанский полузащитник может вернуться в родной чемпионат.

Бавария и Реал Сосьедад не могут сойтись в цене на Хави Мартинеса, сообщает La Razon.

Источник утверждает, что баскский клуб готов заплатить 10 миллионов евро, но немцы требуют на пять миллионов больше.

Мартинес перешел в Баварию летом 2012-го из Атлетика за 40 млн евро. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 19 поединков в футболке "красных".