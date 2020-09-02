Германия

Мюнхенский клуб объявил о расставании с бразильцем.

Полузащитник Филиппе Коутиньо покинул Баварию по истечению срока аренды и вернется в Барселону, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Бавария решила не выкупать права на бразильского хавбека и отпустила его в каталонский клуб.

В завершившемся сезоне Коутиньо провел 38 поединков в футболке "красных", забив 11 голов и совершив 9 ассистов. Вместе с мюнхенским клубом 28-летний игрок завоевал чемпионский титул Бундеслиги, Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов.

Действующий контракт Коутиньо с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер Рональд Куман готов оставить Коутиньо в Барселоне.