Германия

Новичок Шальке Ведад Ибишевич будет получать только бонусы.

Нападающий Ведад Ибишевич решил отказаться от базовой зарплаты в Шальке.

"Я пришел в Шальке не ради денег, а ради того, чтобы играть в первой Бундеслиге, – сказал 36-летний босниец в интервью клубному Youtube-каналу. – Поэтому мы договорились, что я не буду получать базовую зарплату, а только сумму для того, чтобы покрыть страховку. Моя зарплата пойдет на благотворительность, а я буду получать только бонусы".

Ибишевич подписал контракт с Шальке на один год с зарплатой в 100 тысяч евро (в Герте он получал 3 миллиона евро в год).