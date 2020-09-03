Германия

Нападающий-ветеран согласился на 30-кратное снижение зарплаты.

Сезон-2020/21 Ведад Ибишевич проведет в Шальке — сообщает Bild.

36-летний босниец, покинувший Герту по окончании сезона-2019/20, успешно прошел медосмотр в Шальке и в четверг, 3 сентября, будет официально объявлен игроком клуба, в котором он уже получил №11, и проведет первую тренировку с новыми партнерами.

Контракт с боснийцем, завершившим выступления за национальную команду, подписан на один год. При этом зарплата игрока, получавшего в Герте 3 миллиона евро за сезон, составит всего 100 тысяч. Правда, в соглашении предусмотрены многочисленные бонусы, которые могут существенно повысить доход Ведада.

Ибишевич сыграл 83 матча за национальную сборную Боснии и Герцеговины (28 голов) и выступал за ПСЖ (6 матчей во всех турнирах, 0 голов), Дижон (34, 10), Алеманию (27, 6), Хоффенхайм (135, 54), Штутгарт (111, 47), и Герту (158, 54).