Германия

Представляем вашему вниманию очередную подборку интересных моментов в минувшем сезоне чемпионата Германии.

В Германии завершился сезон в элитном дивизионе, чемпионство в котором вновь отпраздновала Бавария. Официальный YouTube-канал Бундеслиги продолжает подводить итоги сезона и радовать зрителей подборками красивых голов и интересных моментов.

В очередном видео немці представили рейтинг самых эффектных голов, забитых с дальней дистанции в прошедшем розыгрыше. В список вошли Эмре Джан, Флориан Нойхаус, Марко Рихтер и другие.



Ранее Бундеслига публиковала топ-10 упущенных возможностей для забитого гола в прошлом сезоне.