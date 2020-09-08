Байер вскоре объявит о трансфере чеха.
Патрик Шик, getty images
08 сентября 2020, 13:54
Нападающий Ромы Патрик Шик прибыл в расположение Байера, где проходит медосмотр перед трансфером, сообщает Bild.
По данным источника, леверкузенцы, в случае удачного медобследования, уже сегодня объявят о приобретении чешского футболиста.
Отмечается, что ранее Рома и Байер договорились о компенсации за игрока в размере 29 миллионов евро. Прошлый сезон Шик провел в аренде в Лейпциге, забив 10 голов в 28 матчах.
Ранее сообщалось, что в сборной Чехии, за которую играет форвард, зафиксирована вспышка коронавируса.