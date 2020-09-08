Германия

Байер вскоре объявит о трансфере чеха.

Нападающий Ромы Патрик Шик прибыл в расположение Байера, где проходит медосмотр перед трансфером, сообщает Bild.

По данным источника, леверкузенцы, в случае удачного медобследования, уже сегодня объявят о приобретении чешского футболиста.

Отмечается, что ранее Рома и Байер договорились о компенсации за игрока в размере 29 миллионов евро. Прошлый сезон Шик провел в аренде в Лейпциге, забив 10 голов в 28 матчах.

Ранее сообщалось, что в сборной Чехии, за которую играет форвард, зафиксирована вспышка коронавируса.