Лига наций

Матчу Лиги наций Словакия — Чехия больше ничего не угрожает.

Положительный тест на коронавирус одного из сотрудников обслуживающего персонала сборной Чехии так и остался единственным — сообщил официальный сайт чешского футбольного союза.

Все игроки и сотрудники были помещены на карантин и прошли повторное тестирование, которое не выявило положительных результатов.

Вечером в четверг, 3 сентября, национальная сборная Чехии возобновила тренировки.

При этом в целях предосторожности Патрик Шик, Томаш Соучек и Ондржей Коларж, которые должны были присоединиться к команде 3 сентября, не будут участвовать в матчах Лиги наций.

В пятницу, 4 сентября, чехи сыграют со сборной Словакии, а в понедельник, 7 сентября, с Шотландией.