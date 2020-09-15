Германия

Экс-форвард Баварии Клаудио Писарро вернулся в клуб.

Клаудио Писарро будет работать в Баварии на должности посла — сообщил 41-летний перуанец в своем Твиттере.

"Я начинаю новый опыт в своей жизни с большой мотивацией и желанием, – поведал Писарро. – Для меня честь снова присоединиться к семье Баварии и быть частью лучшего клуба Европы в качестве его посла".

Карьера Клаудио длилась 24 года, и в июле 2020 года легендарный нападающий повесил бутсы на гвоздь.

Писарро провел 85 матчей (20 голов) за национальную сборную Перу и выступал за Депортиво Пескьеро (41 матч во всех турнирах, 11 голов), Альянсу (51, 26), Вердер (320, 152), Баварию (327, 125), Челси (32, 2) и Кельн (16, 1).