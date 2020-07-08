Германия

Football.ua предлагает проследить за прекрасной карьерой перуанского форварда в немецком чемпионате.

Нападающий Клаудио Писарро объявил о завершении футбольной карьеры после того, как провел на профессиональном уровне более 20 лет, сыграл свыше 400 матчей и забил практически 200 голов в рамках Бундеслиги.

Football.ua предлагает вспомнить о самых памятных моментах в карьере легендарного перуанского форварда в чемпионате Германии, где он защищал цвета Вердера, Баварии и Кельна.

12 сентября 1999 года: первый гол в Бундеслиге

Когда Писарро перебрался в Вердер в 1999 году из Альянс Лима, никто не мог представить, какой успех его ожидает в Германии в последующие 20 сезонов.

Однако он уже сходу дал понять бременскому клубу, каким потенциалом обладает. Он дебютировал в футболке "музыкантов" в матче стартового тура сезона-1999/00 против Герты, выйдя на замену.

Уже в следующем матче – победе над Кайзерслаутерном со счетом 5:0 – он вышел в старте и отличился дебютным голом в Германии.

"Это был удар головой. Мы победили со счетом 5:0, прекрасный день. До сих пор помню тот матч и свои эмоции, – вспоминает Писарро двадцать лет спустя. – Мы сыграли скучную ничью с Гертой, а я вышел со скамейки. Затем был международный перерыв, поэтому у меня было две недели для тренировок и знакомства с новыми одноклубниками. Это очень помогло".

Он точно произвел позитивное первое впечатление на игроков Вердера.

"Хорошо помню первую тренировку Клаудио, – вспоминает экс-голкипер Вердера Франк Рост. – Никто о нем не слышал, но он начал забивать со всех точек. Он был феноменальным!"

19 сентября 1999 года: первый хет-трик в Бундеслиге

Играя в Вердере в ультраатакующей команде Томаса Шаафа рядом с Аилтоном и Марко Боде, Писарро быстро расцвел.

Спустя неделю после дебютного гола 20-летний форвард оформил хет-трик в матче Бундеслиги, когда бременцы уничтожили Вольфсбург со счетом 7:2. Этим он очень осчастливил тогдашнего исполнительного директора клуба Юргена Борна.

Он увидел игру Писарро в матче за сборную Перу, когда работал в Лиме на телевидении. Он решил воочию посмотреть на игру молодого таланта, но ему пришлось наблюдать за ним сквозь щель в заборе, поскольку Альянс никого не пускал на свои тренировки.

"Мне не потребовалось много времени. Его координация, скорость и хладнокровие перед воротами сразу бросались в глаза. Я был уверен, это тот игрок, который нужен Вердеру", – вспоминает Борн.

12 мая 2001 года: самый результативный сезон в Бундеслиге

Сезон-2000/01 начался для Писарро слабо, когда он забил один гол в первых восьми турах, но потом он начал набирать форму. К концу первого круга нападающий имел в своем активе четыре забитых мяча. Но какую игру он показывал во второй половине сезона! В 16 оставшихся матчах чемпионата перуанец забил 15 голов и завершил сезон с рекордным для себя показателем.

Этот результат стал одним из главных факторов при его трансфере в стан тогдашнего чемпиона Бундеслиги – Баварии.

"Я много слежу за голкиперами и защитниками и поэтому знаю, как я смогу сыграть", – объяснял свой успех Писарро.

9 ноября 2002 года: победа в "классическом" дерби и золотой дубль с Баварией

Первый из двух периодов в Баварии Писарро начал очень сильно. В его первом сезоне в мюнхенском клубе чемпионом стала дортмундская Боруссия, но уже тогда он стал частью очень опасного дуэта с бразильцем Джоване Элбером, а в сезоне-2002/03 помог команде завоевать дубль.

Писарро забил 15 голов, в том числе и решающий в матче первого круга против Боруссии Д (2:1). Его партнер по атаке наколотил 21 мяч, а Бавария Оттмара Хитцвельда вернула себе чемпионский титул, опередив финишировавший вторым Штутгарт на 16 очков.

Он также забил в победном финале Кубка Германии против Кайзерслаутерна (3:1). Это были первые из многих его трофеев с мюнхенским клубом. Вместе с "красными" он завоевал 6 чемпионских титулов Бундеслиги, 5 Кубков Германии, а также Кубок чемпионов в сезоне-2012/13, который стал частью исторического требла команды Юппа Хайнкеса.

23 октября 2010 года: лучший иностранный бомбардир в Бундеслиге

Во время второго периода в Вердере Писарро превзошел своего бывшего одноклубника Элбера и возглавил список лучших бомбардиров в истории Бундеслиги среди легионеров. Свидетелем его исторического 134-го гола стала гладбахская Боруссия, когда он помог "зелено-белым" победить со счетом 4:1.

Впоследствии его рекорд превзошел Роберт Левандовски, но с показателем в 197 голов он занимает второе место среди легионеров и входит в десятку лучших бомбардиров в истории Бундеслиги, где он останется еще на долгие годы.

"Писарро был очень сильным, он всегда был спокойным, обладал прекрасной техникой, – рассказывал Левандовски после того, как побил его рекорд. – Он всегда знал, что хочет сделать с мячом, и этому я научился у него. Мне легко признаться в том, что многому я научился, наблюдая за его игрой".

5 февраля 2016 года: 400-й матч в Бундеслиге

Этот день был памятным для Писарро и ужасным для Вердера, который проиграл гладбахской Боруссии со счетом 1:5.

Несмотря на провальную игру команды, перуанец забил единственный гол бременцев в матче и стал первым легионером, который преодолел отметку в 400 матчей в Бундеслиге. После этого он провел еще 89 поединков в первенстве Германии и превзошел по этому показателю таких легендарных игроков, как Лотар Маттеус, Франц Беккенбауэр, Зепп Майер и Герд Мюллер.

2 марта 2016 года: самый возрастной автор хет-трика в Бундеслиге

Писарро в третий раз присоединился к Вердеру и в возрасте 37 с половиной лет обеспечил победу над Байером (4:1), оформив свой четвертый хет-трик в Бундеслиге. Он побил рекорд, который сохранялся с 1985 года и который установил другой игрок Вердера Манфред Бургсмюллер.

В марте того года Писарро оформил сотый гол за Вердер. Посмотрите на эту красоту:

Тот сезон Писарро завершил с 14 голами в 28 матчах и с впечатляющим показателем результативности в 124 минуты на каждый гол.

16 апреля 2016 года: лучший бомбардир в истории Вердера

Уже являясь культовым игроком для Вердера, Писарро добавил еще один пункт к своему статусу легендарного игрока. В победном матче над Вольфсбургом (3:2) нападающий забил свой 102-й гол в футболке "музыкантов" и стал лучшим бомбардиром клуба в Бундеслиге. Этот гол позволил ему превзойти другого легендарного игрока бременцев и чемпиона Европы-96 Марко Боде.

Также он является автором уникального достижения, забив более 80 голов за два разных клуба: 109 в составе Вердера и 87 за Баварию.

19 февраля 2019 года: самый возрастной автор гола в Бундеслиге

Спустя практически три года во время своего четвертого периода в Вердере Писарро по-прежнему создавал проблемы защитникам, некоторые из которых были вдвое моложе его. Форвард вновь продемонстрировал свой бомбардирский талант в матче с берлинской Гертой на Олимпиаштадионе.

Хозяева готовились праздновать победу, но перуанец огорчил их в компенсированное время и в очередной раз вписал свое имя в историю Бундеслиги в возрасте 40 лет и 136 дней. Он на 15 дней превзошел показатель Мирослава Вотавы, еще одного игрока Вердера, который установил свой рекорд в августе 1996 года.

В том сезоне Писарро показал себя отличным суперсабом и забил пять голов. Это позволило ему также превзойти показатель Клауса Фишера, забив в 21 сезоне Бундеслиги подряд. Свой последний гол в рамках немецкого первенства он забил на 88-й минуте матча с Лейпцигом в последнем туре того сезона, установив рекорд на отметке в 40 лет и 227 дней.

27 июня 2020 года: последний матч в Бундеслиге

Последний матч Писарро в Бундеслиге, который стал для него 490-м, в финальном туре сезона-2019/20 навсегда останется памятным для него.

Вердеру было необходимо обыграть Кельн и надеяться, что Фортуна уступит Униону, чтобы избежать прямого вылета из элитного дивизиона. Перуанец появился на 88-й минуте матча, но от него уже не требовалось забитых мячей, так как "зелено-белые" уже успели отправить в ворота соперника шесть голов и гарантировать участие в стыковых матчах. В обоих же встречах с Хайденхаймом он на поле не выходил.

По количеству матчей в Бундеслиге в составе Вердера среди легионеров Писарро с большим отрывом опережает бразильца Налдо (358 матчей), а болельщики "музыкантов" и поклонники немецкого чемпионата наверняка еще долгое время будут вспоминать о нем с трепетом.

В конце нашего материала предлагаем насладиться этим коротким видео, в котором собраны самые важные моменты в карьере Клаудио Писарро.

По материалам bundesliga.com, перевод: Сергей Сакара