Германия

Форвард Вердера Клаудио Писарро принял решение о завершении карьеры.

Накануне Вердер провел ответный поединок против Хайденхайма в рамках переходных матчей. "Бременские музыканты" по итогам двухматчевого противостояния сохранили прописку в Бундеслиге, а ответный матч стал последним в карьере для перуанского форварда Клаудио Писарро.

41-летний форвард всю игру провел на скамейке запасных, но после матча команда проводила Клаудио, покачав его на руках.

За свою 24-летнюю профессиональную карьеру Писарро поиграл на родине за Депортиво и Альянсу, после чего перебрался в Германию как раз в Вердер. Затем был прекрасный шестилетний период в Баварии, уход в Челси, возвращения в Вердер и Баварию, снова Вердер, Кельн и четвертый приход уже в родной Вердер.

Писарро остается лучшим бомбардиров в истории Вердера (153 гола). Кроме того, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории Бундеслиги (197 голов).

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