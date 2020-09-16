Германия

"Козлы" усилились шведским форвардом.

Нападающий Униона Себастьян Андерссон перешел в Кельн, сообщает официальный твиттер клуба.

Шведский форвард поставил подпись под трехлетним контрактом с "козлами". Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 6,5 млн евро.

Андерссон выступал в составе Униона с 2018 года, перейдя из Кайзерслаутерна. В прошлом сезоне 29-летний игрок провел 36 поединков в футболке "железных", забив 13 голов и совершив 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что нападающий Кельна Джон Кордоба перешел в Герту.