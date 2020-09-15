Берлинцу усилили линию нападения игроком Кельна.
Джон Кордоба, фото getty images
15 сентября 2020, 20:27
Джон Кордоба стал игроком Герты, сообщает официальный сайт берлинского клуба.
Колумбийский нападающий подписал долгосрочный контракт с новым клубом и будет выступать под 15 номером.
В прошлом сезоне Джон Кордоба отыграл 31 поединок за Кельн, в которых отметился 14 голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что берлинцы в это трансферное окно могут потерять Пьонтека, который интересен Фиорентине и Роме.