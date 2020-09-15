Германия

Берлинцу усилили линию нападения игроком Кельна.

Джон Кордоба стал игроком Герты, сообщает официальный сайт берлинского клуба.

Колумбийский нападающий подписал долгосрочный контракт с новым клубом и будет выступать под 15 номером.

В прошлом сезоне Джон Кордоба отыграл 31 поединок за Кельн, в которых отметился 14 голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что берлинцы в это трансферное окно могут потерять Пьонтека, который интересен Фиорентине и Роме.