В ближайшее время Стрели Мамба вернется в первую Бундеслигу.
Стрели Мамба, Getty Images
04 сентября 2020, 10:44
Руководство Кельна и Падерборна согласовали детали трансфера нападающего Стрели Мамба — уверяет Bild.
26-летний центрфорвард, за которого "козлы" заплатят 1,5 миллиона евро, призван заменить покинувшего команду Симона Терроде и пока не приступившим к подготовке к сезону Энтони Модесте.
Мамба ранее выступал за Хомбург (3 матча, 0 голов), Штутгартер-Киккерс (0, 0), Геппинген (5, 1), Грюнбах (12, 3), Фрайберг (27, 9), Зандхаузен (34, 10), Энерги (92, 39) и Падерборн (26, 6)