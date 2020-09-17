Герой чемпионата мира-2014 поделился планами на ближайшее будущее.
Марио Гетце, Getty Images
17 сентября 2020, 21:40
Экс-полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце сейчас находится в статусе свободного агента. Несмотря на этот статус, у него большие планы.
"У меня амбициозные цели, я действительно хочу выиграть Лигу чемпионов. Это заряжает меня энергией каждый день, каждую тренировку. Не хочу заканчивать карьеру, пока не выиграю Лигу чемпионов хоть раз", — заявил Гетце kicker.
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Интерес к 28-летнему Гетце приписывали Герте, Севилье, Фиорентине и Лацио. По последней информации, он ведет переговоры с Интером из Майами – однако выиграть Лигу чемпионов УЕФА, выступая в Северной Америке, будет невозможно.