Германия

Герой чемпионата мира-2014 поделился планами на ближайшее будущее.

Экс-полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце сейчас находится в статусе свободного агента. Несмотря на этот статус, у него большие планы.

"У меня амбициозные цели, я действительно хочу выиграть Лигу чемпионов. Это заряжает меня энергией каждый день, каждую тренировку. Не хочу заканчивать карьеру, пока не выиграю Лигу чемпионов хоть раз", — заявил Гетце kicker.

Читайте также: Взлет и падение Марио Гетце. Что случилось с "золотым мальчиком" Германии?

Интерес к 28-летнему Гетце приписывали Герте, Севилье, Фиорентине и Лацио. По последней информации, он ведет переговоры с Интером из Майами – однако выиграть Лигу чемпионов УЕФА, выступая в Северной Америке, будет невозможно.