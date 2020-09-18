Мюнхенцы отправили в ворота соперника восемь безответных мячей.
getty images
18 сентября 2020, 23:22
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Бавария — Шальке 8:0
Голы: Гнабри, 5, 47, 59, Горецка, 19, Левандовски, 31, Мюллер, 70, Сане, 71, Мусиала, 82
Бавария: Нойер — Павар, Зюле, Боатенг (Ричардс, 72), Эрнандес — Киммих, Горецка (Толиссо, 51) — Сане (Кюизанс, 72), Мюллер (Зиркзее, 82), Гнабри (Мусиала, 72) — Левандовски
Шальке: Ферманн — Руди, Стмбули, Кабак, Ощипка — Сердар (Шепф, 30), Бенталеб — Матондо (Раман, 65), Ут, Арит (Беккер, 79) — Пасиенсия (Скрибски, 79)
Предупреждения: Киммих — Кабак, Стамбули