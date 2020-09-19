Германия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграют дортмундская и менхенгладбахская Боруссии.

Новоиспеченный рекордсмен и летнее приобретение трансферной кампании дортмундской Боруссии получил место в стартовом составе уже в первом туре нового сезона немецкой Бундеслиги. Подопечным Люсьена Фавра будет противостоять одноименный клуб из Менхенгладбаха, который сохранил большинство своих исполнителей в это короткое межсезонье. Кроме Беллингэма, в составе "шмелей" можно также отметить появление Тома Менье на правом фланге полузащиты, который перешел из французского ПСЖ. А вот дебют Рейнира в Бундеслиги откладывается.

Боруссия Д: Бюрки —Джан, Хуммельс, Аканжи — Менье, Витсель, Беллингэм, Азар — Санчо, Рейна — Холанд.

Запасные: Хитц, Дилейни, Дауд, Ройс, Брандт, Рейнир, М. Вольф, Пасслак.



Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Гинтер, Бенсебаини — Лайнер, Крамер, Нойхаус, Вендт — Хофманн — Штиндль, Х. Вольф.