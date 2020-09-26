Германия

Ханси Флик рассчитывает на французского хавбека.

Полузащитник Баварии Микаэль Кюизанс вызвал к себе интерес со стороны нескольких европейских клубов.

21-летнего француза хотел бы видеть в своей команде главный тренер Лидс Юнайтед Марсело Бьелса, а Марсель планировал арендовать футболиста с возможным правом выкупа на постоянной основе.

Однако, как сообщает Bild, Бавария не рассматривает вариант с продажей Кюизанса, поскольку в текущее трансферное окно стан "красных" уже покинул Тиаго Алькантара. Также к смене клубной прописки близок Хави Мартинес.

В прошлом сезоне Кюизанс провел в футболке Баварии 15 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.