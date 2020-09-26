Завершился матч второго тура чемпионата Германии.
Getty Images
26 сентября 2020, 21:24
Вердер провел уверенный поединок и без особых сложностей справился с Шальке.
Единственный гол в составе хозяев забил Ут в концовке встречи.
Шальке – Вердер 1:3
Голы: Ут, 90+1 – Фюллькруг, 22, 37, 59 (с пенальти)
Шальке: Ферманн, Стамбули (Сане, 46), Кабак, Очипка, Бужеляб, Руди, Бенталеб, Маскарель, Раман (Ибишевич, 46), Пасиенсия, Ут
Вердер: Павленка, Аугустинссон, Велькович, Гебре Селассие, Фридль, Мбом (Осако, 89), Битенкур (Эггештайн, 68), Эггештайн, Классен (Гросс, 87), Сарджент (Чонг, 87), Фюллькруг (Зельке, 68)
Предупреждения: Пасиенсия, Стамбули, Ут, Бужеляб, Кабак, Бенталеб, Мбом, Классен
Удален: Кабак, 84.