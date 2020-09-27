Представляем вашему вниманию видеообзор игры Бундеслиги.
Джуд Беллингэм, Getty Images
27 сентября 2020, 11:18
Во втором туре чемпионата Германии Аугсбург на своем поле сенсационно обыграл дортмундскую Боруссию. Голы на свой счет записали Удуокаи и Калиджури – 2:0.
Аугсбург – Боруссия Д 2:0
Голы: Удуокаи, 40, Калиджури, 54
Аугсбург: Гикевич, Удуохай, Гауэлеу, Яго, Фрамбергер, Калиджури, Хедира (Оксфорд, 63), Груэсо (Штробль, 90), Хан (Сухи, 90), Нидерлехнер (Финнбогасон, 62), Грегорич (Йенсен, 57)
Боруссия Д: Бюрки, Менье (Рейньер, 69), Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Брандт, 60), Витцель (Дауд, 83), Джан, Рейна, Беллингем (Ройс, 60), Санчо, Холанд
Предупреждения: Грегорич, Хедира, Холанд, Гауэлеу, Менье, Витцель, Джан.