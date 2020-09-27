Во втором туре чемпионата Германии Аугсбург на своем поле сенсационно обыграл дортмундскую Боруссию. Голы на свой счет записали Удуокаи и Калиджури – 2:0.

Аугсбург – Боруссия Д 2:0
Голы: Удуокаи, 40, Калиджури, 54

Аугсбург: Гикевич, Удуохай, Гауэлеу, Яго, Фрамбергер, Калиджури, Хедира (Оксфорд, 63), Груэсо (Штробль, 90), Хан (Сухи, 90), Нидерлехнер (Финнбогасон, 62), Грегорич (Йенсен, 57)

Боруссия Д: Бюрки, Менье (Рейньер, 69), Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Брандт, 60), Витцель (Дауд, 83), Джан, Рейна, Беллингем (Ройс, 60), Санчо, Холанд

Предупреждения: Грегорич, Хедира, Холанд, Гауэлеу, Менье, Витцель, Джан. 