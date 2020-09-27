Германия

Мюнхенский гранд впервые проиграл в 2020 году.

В поединке второго тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм принимал на своем поле Баварию, которая в прошлом сезоне стала чемпионом Германии, а также триумфатором Лиги чемпионов и Кубка Германии.

Первый матч новой кампании немецкого первенства завершился для мюнхенцев очередным успехом и тотальным провалом для Шальке, который пропустил в свои ворота восемь мячей, однако во встрече с Хоффенхаймом подопечным Ханси Флика не удалось продолжить свою победную серию.

Более того, "сине-белые" сумели нанести действующему чемпиону разгромное поражение со счетом 4:1, ставшее для Баварии первым в официальных турнирах с декабря 2019 года.

Хоффенхайм - Бавария 4:1

Голы: Бичакчич, 16, Даббур, 24, Крамарич, 77, 90 (пен.) — Киммих, 36

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Гайгер (Бебу, 58), Самассеку, Баумгартнер (Гачинович, 59), Фогт, Крамарич, Даббур (Гриллич, 80).

Бавария: Нойер, Дэвис, Алаба, Павар (Горетцка, 57), Боатенг, Гнабри, Киммих, Мюллер, Толиссо (Мусиала, 72), Сане (Коман, 73), Зиркзее (Левандовски, 57).

Предупреждения: Гайгер, Баумгартнер, Крамарич — Боатенг, Нойер.