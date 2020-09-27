Германия

Обе команды не знают поражений в Бундеслиге после двух туров.

Завершился поединок второго тура немецкой Бундеслиги, в котором Фрайбург принимал на своем поле Вольфсбург.

Командам не хватило двух таймов, чтобы выявить победителя, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1). За хозяев гол на свой счет записал Нильс Петерсен, а в составе "волков" забитым мячом отличился Йосип Брекало.

Таким образом, после двух туров Фрайбург имеет в своем активе четыре очка, тогда как Вольфсбург вынужден довольствоваться двумя набранными пунктами.

Фрайбург — Вольфсбург 1:1

Голы: Петерсен, 11 — Брекало, 42

Фрайбург: Мюллер, Линхарт, Гюнтер, Хайнц (Гульде, 90+5), Шмид, Сантамария, Хефлер, Шаллаи (Квон Чхан Хун, 79), Грифо (Чжон Ву Ен, 79), Хелер, Петерсен (Демирович, 88).

Вольфсбург: Перван, Клаус, Отавио (Руссийон, 77), Брукс, Малли (Мехмеди, 59), Жоао Виктор (Штеффен, 49), Герхардт, Арнольд (Шлагер, 58), Брекало, Гилавоги, Гинчек (Вегорст, 77).

Предупреждения: Отавио, Арнольд, Брукс.