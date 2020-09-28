Германия

Голкипер вернулся в Германию, где он выступал за Майнц до переезда в АПЛ.

Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус стал игроком Униона, который выступает в Бундеслиге. Об этом сообщает официальный сайт берлинского клуба.

27-летний немец перешел в новую команду на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона. За Унион футболист будет выступать под 20-м номером.

В прошлой кампании Кариус на правах аренды защищал цвета Бешикташа, за который он провел 32 матча, пропустил 46 голов и 8 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в подписании Лориса Кариуса были заинтересованы французский Монпелье и немецкая Герта.