Голкипер вернулся в Германию, где он выступал за Майнц до переезда в АПЛ.
Лорис Кариус, Getty Images
28 сентября 2020, 18:58
Вратарь Ливерпуля Лорис Кариус стал игроком Униона, который выступает в Бундеслиге. Об этом сообщает официальный сайт берлинского клуба.
27-летний немец перешел в новую команду на правах арендного соглашения, которое будет рассчитано до конца текущего сезона. За Унион футболист будет выступать под 20-м номером.
В прошлой кампании Кариус на правах аренды защищал цвета Бешикташа, за который он провел 32 матча, пропустил 46 голов и 8 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что в подписании Лориса Кариуса были заинтересованы французский Монпелье и немецкая Герта.