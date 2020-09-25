"Быки" близки к приобретению хорватского защитника.
ЙОШКО ГВАРДИОЛ, Dinamo Zagreb
25 сентября 2020, 18:17
Защитник загребского Динамо Йошко Гвардиол может в ближайшее время стать игроком Лейпцига, сообщает портал Sportske Jutarnji.
"Быки" согласовали трансфер юного центрбека за 16 млн евро и вскоре могут объявить о его подписании. Ожидается, что хорват продолжит выступления в Загребе на правах аренды.
В подписании 18-летнего игрока также был заинтересован Лидс.
В новом сезоне Гвардиол провел 4 поединка в футболке "синих", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Лейпциг объявил о подписании нападающего Александра Серлота.