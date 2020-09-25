Германия

"Быки" близки к приобретению хорватского защитника.

Защитник загребского Динамо Йошко Гвардиол может в ближайшее время стать игроком Лейпцига, сообщает портал Sportske Jutarnji.

"Быки" согласовали трансфер юного центрбека за 16 млн евро и вскоре могут объявить о его подписании. Ожидается, что хорват продолжит выступления в Загребе на правах аренды.

В подписании 18-летнего игрока также был заинтересован Лидс.

В новом сезоне Гвардиол провел 4 поединка в футболке "синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Лейпциг объявил о подписании нападающего Александра Серлота.