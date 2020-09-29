Германия

Полузащитник Гронингена продолжит карьеру в Германии.

Хавбек Гронингена Айдин Хрустич заключил трехлетний контракт с Айнтрахтом, сообщил официальный сайт "орлов".

Австралиец на юношеском уровне успел поиграть за Ноттингем Форест, венскую Аустрию, Шальке и Гронинген. В составе голландского клуба он дебютировал во взрослом футболе.

В прошлом сезоне Айдин сыграл в 25 из 26 матчей чемпионата Нидерландов, в которых забил три гола.

За сборную Австралии сын боснийца и румынки Хрустич сыграл три гола и сделал три ассиста.

Несколькими неделями ранее Айнтрахт отправил в аренду в Шальке нападающего Гонсалу Пасиенсию.