Гельзенкирхенцы усилили линию нападения.
Гонсало Пасиенсия, getty images
15 сентября 2020, 17:41
Шальке оформил переход нападающего Айнтрахта Гонсало Пасиенсии, сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев.
Португалец будет выступать за новую команду под 18-м номером ближайший год на правах арендного соглашения.
Гонсало Пасиенсия в прошлом сезоне провел 43 поединка, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.
Напомним, что ранее франкфуртцы подписали нападающего Милана Андре Силву.