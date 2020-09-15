Германия

Гельзенкирхенцы усилили линию нападения.

Шальке оформил переход нападающего Айнтрахта Гонсало Пасиенсии, сообщает официальный сайт гельзенкирхенцев.

Португалец будет выступать за новую команду под 18-м номером ближайший год на правах арендного соглашения.

Гонсало Пасиенсия в прошлом сезоне провел 43 поединка, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами.

Напомним, что ранее франкфуртцы подписали нападающего Милана Андре Силву.