Германия

Полузащитник Баварии получил очередную травму колена.

Хавбек Лерой Сане не сыграет за Баварию против дортмундской Боруссии в матче за Суперкубок Германии. Это подтвердил главный тренер мюнхенцев Ханси Флик.

"Лерой Сане пропустит эту игру. Надеюсь, он вернется после перерыва на матчи сборных (в середине октября – прим.). Он испытывает проблемы с коленом", — цитирует Флика официальный Твиттер Баварии.

"Давид Алаба? У него мышечные проблемы. Посмотрим, как все сложится".

Матч Бавария – Боруссия Дортмунд начнется завтра в 21:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.