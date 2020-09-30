Германия

Сага вокруг англичанина и "красными" может возобновиться.

Крайний полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои хочет в текущее трансферное окно присоединиться к Баварии, сообщает Sky Germany.

По данным источника, английский футболист считает, что "красные" верят в его способности и предоставят ему больше шансов, чем он получает в стане "синих".

Напомним, Бавария активно старалась переманить вингера в январе 2019 года, но Челси отклонил все предложения по игроку.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои намерен до конца трансферного окна уйти в аренду, чтобы получать игровую практику.