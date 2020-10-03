Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

В поединке третьего тура немецкой Бундеслиги дортмундская Боруссия добыла разгромную победу над Фрайбургом (4:0).

Главным героем встречи в составе "шмелей" стал нападающий Эрлинг Холанд, который оформил дубль и отдал результативную передачу, при этом еще три ассиста на свой счет записал Джованни Рейна.

Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд — Фрайбург:

Боруссия Д – Фрайбург 4:0

Голы: Холанд, 31, 66, Джан, 47, Пасслак, 90.

Боруссия Д: Хитц – Джан, Хуммельс, Аканджи – Менье (Пасслак, 84), Беллингем (Дилэйни, 71), Витцель, Геррейру (Шульц, 84) – Рейна (Рейньер, 80), Ройс (Брандт, 71) – Холанд.

Фрайбург: Мюллер – Гульде (Шлоттербек, 55), Линхарт, Хайнц – Шмид (Кюблер, 84), Сантамария, Хефлер, Гюнтер – Шаллаи (Грифо, 55), Петерсен (Квон Чхан Хун, 55), Хелер (Чжон Ву Ен, 55).

Предупреждения: Хуммельс – Квон Чхан Хун.