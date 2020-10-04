Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
РБ Лейпциг — Шальке, Getty Images
04 октября 2020, 12:58
Лейпциг принимал Шальке в рамках третьего тура чемпионата Германии и добился разгромной победы.
Подопечные Юлиана Нагельсманна отправили в ворота соперника четыре безответных мяча и нанесли таким образом Шальке третье поражение подряд в текущем сезоне Бундеслиги.
Смотрите видео голов и обзор матча Лейпциг — Шальке:
Лейпциг — Шальке 4:0
Голы: Боздоган (в свои ворота), 31, Анхелиньо, 35, Орбан, 45+2, Халстенберг, 80
Лейпциг: Гулачи — Орбан, Упамекано (Клостерманн, 72), Халстенберг — Мукиэле, Кампль (Хенрихс, 76), Айдара, Анхелиньо (Вош, 83) — Ольмо (Самарджич, 83), Нкунку, Форсберг (Серлот, 71)
Шальке: Ферманн (Роннов, 46) — Сане, Стамбули, Настасич — Шепф, Сердар (Боздоган, 22), Маскарель, Бенталеб, Ощипка — Пасиенсия (Ибишевич, 46), Ут
Предупреждения: Серлот — Сане, Настасич, Ибишевич