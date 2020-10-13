Мюнхенцы решили оставить немецкого защитника.
getty images
13 октября 2020, 09:28
Интер в последний день трансферного окна предложил Баварии обменять Боатенга на Эриксена, сообщает Sky Sport Germany.
Источник утверждает, что мюнхенцы решили оставить в своем составе немецкого опытного футболиста.
В этом сезоне 28-летний игрок провел два поединка в футболке "нерадзурри".
ранее появлялась информация, что главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте больше не рассчитывает на Кристиана Эриксена и готов отпустить его.