Германия

Мюнхенцы решили оставить немецкого защитника.

Интер в последний день трансферного окна предложил Баварии обменять Боатенга на Эриксена, сообщает Sky Sport Germany.

Источник утверждает, что мюнхенцы решили оставить в своем составе немецкого опытного футболиста.

В этом сезоне 28-летний игрок провел два поединка в футболке "нерадзурри".

ранее появлялась информация, что главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте больше не рассчитывает на Кристиана Эриксена и готов отпустить его.