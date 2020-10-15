Германия

Йонас больше не будет выступать за национальную команду.

Защитник Кельна Йонас Гектор решил прекратить выступления за сборную Германии, утверждает kicker. Оказывается, защитник сообщил об этому тренеру "манншафт" Йоахиму Леву еще перед международными матчами в сентябре, а Кельну – в июле.

Гектор провел 43 матча за сборную Германии и мог бы вызываться в сборную и дальше, учитывая не самый богатый выбор немцев на позиции левого защитника. Однако он больше не хотел этого.

Йонас дебютировал за сборную 14 ноября 2014 года в матче отбора на чемпионат Европы против Гибралтара (4:0). Он заменил Эрика Дурма. Это единственный матч за сборную, в котором Гектор использовался в качестве запасного – все остальные 42 игры он провел со старта.

На счету Йонаса Гектора три гола и 12 результативных передач за сборную Германии. При этом он не заработал ни одной карточки – ни желтой, ни красной.