Йонас больше не будет выступать за национальную команду.
Йонас Гектор, Getty Images
15 октября 2020, 10:26
Защитник Кельна Йонас Гектор решил прекратить выступления за сборную Германии, утверждает kicker. Оказывается, защитник сообщил об этому тренеру "манншафт" Йоахиму Леву еще перед международными матчами в сентябре, а Кельну – в июле.
Гектор провел 43 матча за сборную Германии и мог бы вызываться в сборную и дальше, учитывая не самый богатый выбор немцев на позиции левого защитника. Однако он больше не хотел этого.
Йонас дебютировал за сборную 14 ноября 2014 года в матче отбора на чемпионат Европы против Гибралтара (4:0). Он заменил Эрика Дурма. Это единственный матч за сборную, в котором Гектор использовался в качестве запасного – все остальные 42 игры он провел со старта.
На счету Йонаса Гектора три гола и 12 результативных передач за сборную Германии. При этом он не заработал ни одной карточки – ни желтой, ни красной.